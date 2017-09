Џек Ма упозорава: Биће само "Made in Internet"

Како тврди, вјештачка интелигенција ће промјенити свијет.

"У посљедњих 200 година, производња је генерисала радна мјеста, али данас, због појаве робота, производња није више главна за стварање радних мјеста“, рекао је он.

Умјесто тога, мала предузећа која користе интернет за проширење свог тржишта водиће економски раст овог вијека, додао је Ма.

“Када будемо причали о производњи, неће то бити Made in China, Made in America. Биће заправо - Made in Internet“.

Изразио је забринутост због тренутног приступа образовању, тврдећи да не вјерује да су данашњи млади људи адекватно припремљени за будућност односно ново тржиште рада.

Извор: Б92