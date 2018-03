Умјетник одао почаст преминулом научнику Стивену Хокингу

Он је на плажи Пури у индијској држави Одиши направио слулптуру са ликом овог научника.

На свом Твитер профилу објавио је фотографију скулптуре и написао: "Признање Стивену Хокингу, познатом физичару и амбасадору науке. Моја скулптура у пијеску на плажи Пури у Одиши".

Tribute to #StephenHawking, a renowned physicist and ambassador of science. My SandArt at Puri beach in Odisha . pic.twitter.com/FDkJVwoJD0