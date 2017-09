Комић на министарској конференцији у Београду

Министар науке и технологије Јасмин Комић учествовао је данас у раду шесте министарске конференције у Београду “Western Balkans Platforms on Education and Training & Research and Innovation” и предложио оснивање фонда или сличног облика организовања за истраживање и развој, који би суфинансирала Европска унија за земље западног Балкана чија су улагања мања од 0,8 одсто БДП-а.