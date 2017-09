Лондон: Инцидент у "Тауер хилу" није сумњив

Лист пише да је најмање једна особа повријеђена када је након експлозије дошло до правог стампеда и хаоса.

Полиција је затворила станицу и истрага је току.

Инцидент се догодио у вријеме појачаних тензија у Лондону, посебно у систему јавног саобраћаја након терористичког напада на станици "Парсонс грин" почетком мјесеца.

Британска полиција евакуисала је станицу "Тауер хил" након извјештаја о експлозији у једном од вагона.

Tower Hill Station closed after a small scale explosion in a bag , passengers fled in panic, injuries n stampede #London #fire pic.twitter.com/RBSRQQXRGK