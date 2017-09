Терористички напад у Тулузу

Полиција је ухапсила нападача, мушкарца старог око 40 година.

Један очевидац је рекао да је непознати мушкарац одједном почео да насрће на пролазнике.

Како јављају локални медији, нападач је од раније познат полицији и није био наоружан.

BREAKING - FRANCE: Muslim terrorist stabbed 7 including 3 police officers while shouting allahu akbar in Toulouse. Details to follow. pic.twitter.com/0hwiDqnSCb