Јокић у друштву одабраних

Никола Јокић је тренутно тема број 1 у НБА лиги. Нестварна партија овог 21-годишњег момка натјерала је Американце да загребу по историји и пронађу коме је још успјело да у његовим годинама забиљежи овакве бројке.

На крају, на списку се нашло осам имена: Коби Брајант, Леброн Џејмс, Мајкл Џордан, Кевин Дурент, Блејк Грифин, Трејси Мекгрејди, Ентони Дејвис, Карл Ентони Таунс. И сада - Никола Јокић!

Ових девет кошаркаша успјели су прије 22. године да постигну 40 поена, а да притом имају и девет скокова и пет асистенција! Импресивно!

Players with 40/9/5 before 22nd bday:



Kobe

Anthony Davis

KD

Blake

LeBron

MJ

T-Mac

KAT



And now...Nikola Jokic